МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Еврозона представила данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI), а также по индексу делового климата. Показатели весьма разочаровали глобальных инвесторов: PMI 19 стран еврозоны в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет. Индикатор сентября стал самым низким за последние шесть лет и три месяца. Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии в сентябре достиг минимума почти за семь лет.

Положительную динамику показал лишь индекс делового климата в ФРГ, тем не менее, в исследовательском институте IFO, который подсчитывает показатель, считают, что ситуация в ближайшие месяцы будет только ухудшаться.

Однако по мнению опрошенные агентством "Прайм" экспертов, европейская экономика, несмотря на болезненную статистику, пока не находится в критическом положении. Тем не менее ситуация в Германии, Франции и Италии сильно ухудшает общую картину экономики еврозоны. В этом случае решать проблемы придется Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за счет переноса ключевой ставки в отрицательную зону. Другой вопрос, что функционал ЕЦБ ограничен исключительно монетарными стимулами, которых может не хватить для предотвращения полномасштабного кризиса.

СТАТИСТИКА РАЗОЧАРОВАЛА

Данные по европейской экономике вновь оказались разочаровывающими, причем как в разрезе всего ЕС в целом, так и в отношении стран-лидеров региона, говорит главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский. Предварительный PMI в производственном секторе ЕС опустился с 47 до 45,6 пунктов, показатель в сфере услуг снизился с 53,5 до 52 пунктов, в результате композитный PMI все ближе подбирается к уровню в 50 пунктов, что является минимальным уровнем с момента долгового кризиса ЕС. В разрезе отдельных стран наибольшего внимания заслуживает индекс в производственном секторе Германии, который большую часть года находится ниже отметки в 50 пунктов, а в сентябре опустился до 41,4 пункта, напоминает он.

Минимальные значения PMI являются более важным показателем, чем индекс делового климата, причем PMI ниже 50 сигнализирует о падении промпроизводства, и традиционно участники рынка фокусируются именно на значениях показателя в Германии, соглашается руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный.

"Рынок отреагировал на данные достаточно болезненно, евро ослаб против доллара на 0,4%, пробив психологически важную отметку 1,10", — замечает он.

Тем не менее, по мнению ведущего финансового аналитика "Алор Брокер" Сергея Рапотькова, пока критическим положение в экономике еврозоны назвать нельзя, однако это экономика с масштабным маховиком, который состоит из более мелких, локомотивами которой являются Германия, Франция, Италия. Отклик от изменения показателей этих стран имеет запаздывающий характер для еврозоны в целом.

"Поэтому, учитывая тенденцию к снижению деловой активности в Германии и Франции, можно ожидать спада в экономике еврозоны и в дальнейшем", — прогнозирует он.

СЛОВО ЗА ЕЦБ

Дальнейшее падение индекса деловой активности в Германии, которая является крупнейшей экономикой еврозоны, приведет к переоценке монетарной политики ЕЦБ, считает Рапотьков.

"Тогда можно ожидать перевод ключевой ставки ЕЦБ в отрицательную зону для стимуляции экономики", — не исключает он.

Ухудшение макроданных может восприниматься как фактор в пользу продолжения монетарных стимулов со стороны ведущих ЦБ, соглашается с коллегой Поддубский. Это толкает доходности на долговом рынке вниз — доходности немецких гособлигаций на участке кривой от года до десяти лет вчера опустились на 2-6 пунктов, поясняет он.

Текущая монетарная политика еврозоны демонстрирует готовность властей к смягчению в целях предотвращения полномасштабного кризиса, говорит Красный.

"Проблема заключается в том, что, в отличие от 2008 года, инструментарий монетарных властей сильно ограничен", — подчеркивает он.

По его мнению, возможная реакция инвесторов на дальнейшее снижение процентных ставок в отрицательную зону неочевидна. В любом случае принципиально новых методов оживить экономику и промышленность нет.

"Вероятно, отрицательная ставка станет одним из первых серьезных решений Кристин Лагард в качестве нового главы ЕЦБ", — считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.