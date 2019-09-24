МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минфин России 25 сентября возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) без предварительно установленных лимитов, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

В середине сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский говорил журналистам, что министерство теоретически может до конца года вернуться к проведению безлимитных аукционов ОФЗ, но такой необходимости нет.