МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре опустился до 125,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 134,1 пункта с первоначального значения августа в 135,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в сентябре уменьшился до 95,8 пункта с пересмотренного показателя августа в 106,4 пункта. Первоначальный показатель составлял 112,4 пункта.

Индекс экономических условий опустился в отчетном месяце — до 169 пунктов с пересмотренного показателя августа в 176 пунктов. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 177,2 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.