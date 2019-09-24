ООН, 24 сен – ПРАЙМ. США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я приостановлю (выделение средств – ред.) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" — сказал он по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщают, что причиной этого решения стали "опасения" Трампа по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить вопрос о том, следует ли тратить эти деньги. Кроме того, по словам одного из источников, на решение лидера США повлияли опасения по поводу "большого количества коррупции на Украине".