МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера — "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".

"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", — сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.

При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".