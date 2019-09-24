МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает считать допустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства часть соглашений, которые заключаются между производителями или продавцами сахара, о его экспорте за пределы ЕАЭС, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Соглашения об экспорте белого сахара или свекловичного сахара-сырца предлагается считать допустимыми, если в совокупности выполняется ряд условий. Во-первых, объем экспорта товаров в рамках такого соглашения в совокупности с объемом поставок белого сахара или сахара-сырца за пределы ЕАЭС, которые осуществляются участниками соглашения самостоятельно, не превышает допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.

"Совокупный объем производства сахара белого и свекловичного сахара-сырца участниками соглашения с учетом объемов производства указанной продукции лицами, входящими с ними в одну группу лиц, составляет не менее 70% от общего совокупного объема производства сахара белого и свекловичного сахара-сырца за предшествующий дате заключения соглашения календарный год", — добавляется в проекте.

Кроме того, в период действия соглашения его участники или лица, входящие с ними в одну группу, должны реализовывать на бирже не менее 10% от общего объема белого сахара, произведенного участниками договора. Исключения будут действовать год, этот срок может быть продлен, но не может превышать пять лет.

При этом ряд условий соглашения не могут быть признаны допустимыми. ФАС предлагает отнести к ним, в частности, условия, ограничивающие возможность участников соглашения самостоятельно определять цену, объем или территорию реализации белого сахара на внутреннем рынке, а также условия по отказу участниками соглашения от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями.

Для контроля выполнения условий экспортного соглашения ФАС хочет обязать его участников согласовывать со службой планируемые объемы экспорта. Кроме того, компании должны будут ежеквартально информировать ФАС об объемах производства и реализации сахара на внутреннем рынке, а также об объемах его реализации на бирже.