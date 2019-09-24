СОЧИ, 24 сен /ПРАЙМ/. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский призвал власти вернуться к рассмотрению заявок операторов на частоты 3,4-3,8 ГГц для проведения исследований 5G в пилотных зонах и рассказал, что технологии пятого поколения смогут широко использоваться, в том числе, для обеспечения обороны и безопасности России.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц — приоритетный для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, которые против массовой передачи частот или их совместного использования. "Ростелеком" и "Мегафон" тестировали 5G в этом диапазоне, однако в апреле Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась продлить им их использование — против вновь выступили силовые ведомства.

"Обращаясь к уважаемым чиновникам, я просил бы вас еще раз внимательно рассмотреть наши заявки на проведение дальнейших пилотов в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, чтобы мы не стояли на месте и вместе с Минобороны РФ и с другими ведомствами начали обсуждать подходы, как эту инфраструктуру (5G — ред.) создавать, какие задачи нужно решить", — сказал Осеевский на форуме "Спектр-2019".

Он подчеркнул, что весь мир ориентируется на диапазон 3,4-3,8 ГГц, а другие обсуждаемые в РФ диапазоны (4,4-4,99 ГГц и 28 ГГц) могут считаться только запасными или дополнительными, которые будут рассматриваться после того, как диапазон 3,4-3,8 ГГц будет узаконен.

По его словам, есть два пути для гармонизации интересов гражданских пользователей и оборонных ведомств при развитии 5G. "Первый — когда у специальных пользователей есть возможность в определенных ситуациях перехватывать управление (сетью — ред.) и действовать в своих интересах. И второй подход — когда изначально создается подсистема управления сервисами для интересов обороны и безопасности", — сказал Осеевский.

Он рассказал, что первое такое решение было создано в Норвегии на сети Telenor, который развернул инфраструктуру 5G и в ней сразу был развернут фрагмент для силовых ведомств, который является выделенным и не имеет выхода в сети общего пользования. При этом еще при проектировании сетей 5G гражданские и военные власти выступали вместе в качестве заказчика и вместе формировали видение того, какой должна быть сеть, как она должна создаваться и управляться.

Сети 5G имеют несколько преимуществ для обеспечения обороны и безопасности РФ, подчеркнул Осеевский. В частности, это межмашинный обмен информацией. Второе ключевое преимущество — это высокие скорости передачи огромных массивов информации. И третий элемент — это малые задержки в передаче сигнала. "Это возможность работы в режиме реального времени, управления силами и средствами и в районах проведения боевых действий, и на остальной территории", — сказал Осеевский.

Он отметил, что в ходе известных конфликтов противоборствующие стороны уже используют гражданскую инфраструктуру сотовой связи для взаимодействия. "Поэтому такое использование возможностей гражданских технологий — это уже реальность, с которой, в том числе, столкнулись наши вооруженные силы на практике", — сказал глава "Ростелекома".

"Мы считаем, что было бы правильным, чтобы в России эти дискуссии и эта работа шла совместно между гражданскими властями, министерством цифрового развития и министерством обороны. Иначе у нас есть шанс отстать в создании платформы для развития экономики и во внедрении новых современных технологий управления вооруженными силами", — сказал Осеевский.

"Поэтому мне кажется, что от дискуссии, когда Минобороны говорит "мы вам ничего не дадим, потому что там стоят наши системы спутниковой связи", а операторы говорят, что им кроме 3,4-3,8 ГГц ничего не нужно, нам надо перейти к другой модели — стратегического взаимодействия для того, чтобы Россия оказалась в числе лидеров и обеспечивала свою стратегическую безопасность и возможности для дальнейшего экономического развития", — заключил Осеевский.