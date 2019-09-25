МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации в третий раз.

За назначение проголосовали сенаторы в ходе заседания в среду.

Альтернативных кандидатур на этот пост предложено не было.

Регламент Совета Федерации требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Так как в сентябре этого года губернатором Санкт-Петербурга был выбран Александр Беглов, Матвиенко пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совет Федерации.

Кандидатура Матвиенко на пост спикера верхней палаты выдвинули все вице-спикерами и председатели комитетов Совфеда.