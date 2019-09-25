МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров ПАО "Алроса-Нюрба" по вопросу о добровольной ликвидации общества назначено на 31 октября, следует из сообщения компании.

Повестка дня также включает вопросы о назначении ликвидационной комиссии, порядке и сроке ликвидации, об утверждении положения о ликвидационной комиссии. Собрание пройдет в форме заочного голосования, реестр для участия закрывается 7 октября. Совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить ликвидацию и предложил пять кандидатов в состав соответствующей комиссии.

Ранее в сентябре сообщалось, что наблюдательный совет АК "Алроса" одобрил прекращение участия в уставном капитале "Алроса-Нюрбы" путем её ликвидации. В случае одобрения процесс будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и, как ожидается, завершится до конца 2020 года. После завершения расчетов с кредиторами оставшиеся средства ликвидационного фонда компании будут распределены между акционерами пропорционально долям их участия в уставном капитале.

В настоящее время "Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрбы". Оставшиеся 2,5122% акций принадлежит миноритарным акционерам. Акции котируются на открытом рынке (фондовая секция Московской биржи). По итогам 2018 года выручка компании составила 44 миллиарда рублей, чистая прибыль — 16,6 миллиарда рублей.

"Алроса-Нюрба" владеет двумя лицензиями на пользование недрами (трубки Ботуобинская и Нюрбинская), однако производственную деятельность самостоятельно не ведет. Весь производственный цикл — от геологоразведочных работ, добычи и обработки алмазного сырья до сортировки, предпродажной подготовки и дальнейшей реализации продукции — осуществляют на условиях подряда структурные подразделения "Алросы". В настоящее время в "Алроса-Нюрбе" работают 30 человек, в основном управленческий персонал.