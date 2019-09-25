МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россия планирует в 2019 году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн с 254 тысяч тонн в прошлом году, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Кроме того, стороны проводят работу по созданию совместных предприятий в области сельского хозяйства.

"Увеличение объемов взаимной торговли в последнее время было обеспечено главным образом за счет отгрузки зерна из России. В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тысячи тонн зерна на сумму свыше 57 миллионов долларов, в текущем году планируется поставить до 600 тысяч тонн зерна", — говорится в материалах.