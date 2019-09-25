МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Казахстан в среду открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, республика размещает евробонды на 7 и 15 лет с листингом в Лондоне и Казахстане. Эмитент ориентирует инвесторов на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша.

Казахстан 23-24 сентября проводит во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро.

Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS).