МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Инвестиции из РФ в горнорудные проекты в Венесуэле могут составить около 1 миллиарда долларов, высок интерес к добыче алмазов и золота, говорится в материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

В них напоминается о меморандуме, который в декабре 2018 года подписали Минприроды России и министерство по горному развитию Венесуэлы.

"Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка 1 миллиардов долларов", — говорится в материалах.

Что касается энергетического сотрудничества двух стран, здесь реализуются инвестпроекты с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компаний "Газпром" и "Интер РАО".

Заметным потенциалом обладает и сотрудничество в области промышленности, отмечается в материалах. Так, "Камаз" поставляет в Венесуэлу грузовые автомобили, автобусные шасси и запасные части, на четырех заводах в разных регионах Венесуэлы организована сборка автобусов, в рамках этого проекта создано более 1,1 тысячи рабочих мест.