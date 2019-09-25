МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в России ниже целевого уровня ЦБ РФ в 4% в октябре, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая в среду в Совете Федерации, Орешкин отметил, что министерство считает необходимым проводить структурную кредитную политику, которая будет способствовать распределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного.

"У нас сейчас с точки зрения макроэкономики в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4%, который мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики", — добавил министр.

Накануне замминистра экономического развития Полина Бадасен допускала дефляцию в РФ в сентябре, а также говорила о том, что в годовом выражении инфляция может снизиться до 3,9% уже в сентябре.