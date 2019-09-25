МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей компанией Nordgold, следует из материалов компании.

Как отмечается в проспекте компании к размещению еврооблигаций, распространенном 25 сентября, основным акционером Nordgold (99,94% акций) является зарегистрированная на Кипре Ocean Management Limited, непосредственно владеющая 94,88% акций компании, и 5,06% акций — через подконтрольную Aurora Nominees Limited.

В свою очередь, материнской компанией Ocean Management Limited, основным бенефицаром которой на 31 декабря 2018 года был Алексей Мордашов, в настоящее время является Unifirm Limited. 35% ее акций через Rayglow Limited принадлежит Алексею Мордашову, остальные 65% — KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.

В феврале 2019 года газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Мордашов намерен отдать 65% золотодобывающей компании Nordgold стоимостью 850–900 миллионов долларов своим сыновьям 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите. Как поясняла изданию представитель бизнесмена, сейчас они оба учатся в России на гуманитарных специальностях, а в будущем не исключено трудоустройство братьев в Nordgold и вхождение в совет директоров. Основной целью передачи активов, по словам Алексея Мордашова, является "преемственность, вхождение Кирилла и Никиты в курс дел, получение ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом".

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В первом полугодии 2019 года компания увеличила производство золота по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5%, до 470,5 тысячи унций.