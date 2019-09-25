МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату Конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам-2020 Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

По данным СМИ, американский лидер во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп все отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Он пообещал в среду обнародовать запись своего разговора с Зеленским, состоявшегося в июле.

Опрошенные "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что это скорее политическая, нежели экономическая история и сомневаются, что она дойдет до логического конца.

"История с началом процедуры импичмента связана исключительно с политикой. Поводом для этого стал визит президента Украины Зеленского, в ходе которого, как сообщают СМИ, Трамп просил компромат на сына своего основного соперника в президентской гонке 2020 года Байдена. Теперь администрация Трампа собирается выпустить документ, в котором будет сделан вывод о том, что информатор с обвинениями в адрес президента имел "политическую предвзятость" в пользу "соперничающего кандидата" на пост президента США", — напомнила старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Инициация импичмента против Трампа дело сугубо политическое и никак не связано с экономикой, согласен аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "Все мы прекрасно помним, что с момента своего избрания на пост президента Трампу регулярно приходилось отбиваться от всякого рода нападок и расследований. Думаю, что он отобьется и в этот раз, так как согласно той информации которая доступна в СМИ, данное расследование действительно можно назвать "охотой на ведьм", — говорит эксперт.

НАЧАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЗАКОНЧИТЬ

Аналитики указывают на то, что начало процедуры – это далеко не сам импичмент. Необходимо, чтобы свое слово сказала Верхняя палата и Верховный суд. А там возможно всякое – очень часто бывало, что предложения демократов не проходили в Сенате, который в большинстве состоит из поддерживающих президента республиканцев.

"В принципе, импичмент в США явление редкое и практически беспрецедентное. Даже Никсон ушел сам под угрозой импичмента", — напомнил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В 1974 году импичмент грозил 37-му президенту США Ричарду Никсону в связи с Уотергейтским скандалом, но тот предпочел не доводить процедуру до окончания. Всего в истории США импичменту подверглись два главы государства — 17-й президент США Эндрю Джонсон в 1868 году и 42-й президент США Билл Клинтон в 1998 году. При этом ни один из президентов не был осужден Сенатом. Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса США.

Но, по словам Журавлева, и сам по себе Трамп — явление редкое и беспрецедентное. "Он противник не демократической партии, а всего политического класса США. И поэтому в его случае импичмент может пройти, так как за него могут проголосовать не только демократы, но и часть республиканцев. Но, думаю, что это случится не сейчас, повод мелковат. Сегодняшняя процедура импичмента — мелкая месть за украинский удар по Байдену, попытка уравнять его шансы в предвыборной игре после падения рейтинга последнего из-за украинской аферы. Население США большого преступления не видит и импичмент не поддержит", — уверен эксперт.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

При этом эксперты разошлись во мнениях, насколько негативной будет вся эта ситуация для рынков. По мнению Журавлева, даже сама процедура импичмента ударит по доверию к американской политике и экономике. В этом случае и курс доллара, и другие экономические показатели начнут колебаться.

"Если же импичмент будет всерьез, то это очень дорого обойдется американской экономике. Трамп сам не уйдет и с импичментом не согласится. Наступит самый масштабный в XXI веке институциональный кризис – противостояние ветвей власти, которое затянется надолго. Это подорвет доверие к доллару, а именно торговля долларом является основной отраслью экономики США. Последствия будут катастрофическими, хотя и не смертельными – полностью отказаться от доллара как от резервной валюты вряд ли удастся. Но потесниться доллару придется, конечно, если импичмент будет реальным", — уверен он.

Если же Трамп действительно будет отстранен от власти, негативная реакция фондовых рынков не замедлит себя ждать, согласен Дроздов. "Его уход с поста №1 приведет к закрытию ряда полезных для рынков инициатив, в частности, второй части налоговой реформы. Единственной стороной, которая может извлечь из импичмента выгоду, является Китай. Дело в том, что в случае смены президента США, Поднебесная сможет рассчитывать на снижение напряженности в торговых отношениях между странами.

В свою очередь, Наумова на данный момент не видит реальных рисков для рынков. "С начала года представители демократической части истеблишмента США неоднократно призывали к импичменту Трампа. При этом инвесторы осознают низкую вероятность ухода действующего американского лидера в ближайшее время, поскольку республиканцы в Сенате это не поддержат", — заключила она.