МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 17,36 миллиарда рублей при спросе в 84,85 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 101,801% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,9% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,801% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,9% годовых.

Позже Минфин также предложит ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения.

Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

В середине сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил журналистам, что министерство теоретически может до конца года вернуться к проведению безлимитных аукционов ОФЗ, но такой необходимости нет.