МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Банк России с 6 октября смягчает порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности в рамках стандарта "Базель III", что расширит возможности соблюдения системно значимыми банками норматива без использования кредитных линий ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

Показатель краткосрочной ликвидности подлежит расчету крупными банками. "Изменения в регулировании позволят расширить возможности по соблюдению системно значимыми кредитными организациями норматива без использования кредитных линий Банка России. Указания зарегистрированы в министерстве юстиции РФ и вступают в силу 6 октября 2019 года", — говорится в сообщении.

В частности, ЦБ уточнил методику расчета показателя краткосрочной ликвидности при классификации привлеченных средств субъектов малого предпринимательства с учетом покрытия в рамках системы страхования вкладов.

Кроме того, был уточнен порядок включения в расчёт средств, привлеченных от связанных с банком лиц. "Данные средства, если они были привлечены на рыночных условиях и между банком и связанным лицом имеются соглашения о сотрудничестве, включаются в расчет норматива аналогично средствам, привлеченным от лиц, не являющихся связанными (указанное изменение позволяет применить коэффициент оттока денежных средств в 40% вместо 100%)", — говорится в сообщении.