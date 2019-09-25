МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на еврооблигации Казахстана превышает 2,3 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Казахстан в среду собирает заявки на два транша еврооблигаций — на 7 и 15 лет. По словам собеседника агентства, спрос смещен в сторону длинного транша. Общий объем размещения не превысит 1,15 миллиарда евро.

Одновременно эмитент снизил ориентир доходности — до премии к среднерыночным свопам по 7-летнему траншу около 110 базисных пунктов и около 160 базисных пунктов для 15-летнего транша.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша.

Казахстан 23-24 сентября проводил во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS).