МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. США расширили санкционные списки по Ирану, включив туда 6 компаний и 5 физлиц, говорится в сообщении на сайте минфина.

В частности, под санкции попали китайские компании COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co., COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. и CHINA CONCORD PETROLEUM CO.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, выступая на конференции в Нью-Йорке, сообщил, что санкции против этих компаний и их руководителей введены за доставку нефти из Ирана.

"Мы говорим Китаю и другим странам: "Знайте, мы будем вводить санкции в ответ на любые нарушения санкций (США)", — отметил госсекретарь, имея в виду так называемые вторичные санкции по ситуации вокруг Ирана.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.