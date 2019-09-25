МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август 2019 года снизилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с июлем — до 29,7% по состоянию на 1 сентября, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 сентября до 2,58 триллиона рублей с 2,584 триллиона рублей на 1 августа. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 сентября вырос до 8,695 триллиона рублей с 8,608 триллиона на 1 августа.

Ранее в сентябре ЦБ сообщал, что доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа в августе снизилась до 29%.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2019 года составляла 24,4% против 33,1% на начало 2018 года.