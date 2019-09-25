МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в августе выросли на 7,1% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 713 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного роста показателя — на 3,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 660 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 666 тысяч с 635 тысяч.

По сравнению с августом 2018 года, когда индикатор составлял 604 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 18%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.