МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" одобрил приобретение 100% акций крупнейшего в России производителя бриллиантов ПО "Кристалл" у Российской Федерации в лице Росимущества, следует из сообщения алмазодобытчика.

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость 100%-ного пакета акций предприятия (5 миллионов 538,55 тысячи обыкновенных ценных бумаг) определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 миллиарда рублей. Правительство РФ уже утвердило основные параметры сделки. Договор купли-продажи, как ожидается, будет подписан до конца сентября, закрыть сделку планируется в первой половине октября.

Отмечается, что набсовет "Алросы" поручил гендиректору компании заключить договор купли-продажи акций "Кристалла" на условиях, предложенных Росимуществом. Кроме того, менеджмент компании должен до конца года разработать и представить на рассмотрение наблюдательного совета план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы "Алроса".

"Несмотря на то, что в настоящее время "Алроса" является ключевым поставщиком алмазного сырья для "Кристалла", на долю смоленского предприятия приходится всего около 0,5% общего объема реализации "Алросы". Сумма приобретения составляет менее 1% от величины чистых активов группы и, по нашей оценке, она не превысит размера чистых активов "Кристалла" на дату приобретения", – сказал замгендиректора "Алросы" Алексей Филипповский, слова которого приведены в сообщении.

"Кристалл" (основан в Смоленске в 1963 году) является крупнейшим производителем бриллиантов в РФ и Европе. Ежегодно обрабатывает более 200 тысяч карат алмазного сырья. Более 90% этого объема заводу поставляет "Алроса". Зарубежные торговые офисы предприятия работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала — более 1,8 тысячи человек. В 2018 году "Кристалл" произвел и реализовал 105,7 тысячи и 111,7 тысячи карат бриллиантов соответственно. Выручка составила 12,8 миллиарда рублей, чистая прибыль – 40,7 миллиона рублей.