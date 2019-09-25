ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с лидером США Дональдом Трампом выражал заинтересованность в энергосотрудничестве с США, которое "может быть очень успешным", свидетельствует опубликованная в среду стенограмма беседы двух лидером.

"Что касается экономики, для наших двух стран существует большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины – это энергетическая независимость. Я считаю, что мы (в этом) можем быть очень успешны и сотрудничать с США по вопросу энергетической независимости", — сказал украинский лидер, указав, что взаимодействие по энергетике уже идет.

"Мы уже покупаем американскую нефть, но я рассчитываю на предстоящую встречу", — сказал Зеленский. Разговор проходил до его визита в Польшу, куда также планировал поехать Трамп, но его визит был отменен.

Кроме этого, Зеленский в разговоре с Трампом заявлял о готовности покупать у США еще больше противотанковых комплексов Javelin.

"Мы готовы продолжить взаимодействие в вопросе следующих шагов. В частности, мы практически готовы приобрести больше Javelin у США с целью защиты нашей безопасности", — заявил Зеленский.

Сообщается, что Зеленский просил Трампа предоставить дополнительную информацию о "деле Байдена" для проведения расследования на Украине, а Трамп говорил, что было бы здорово", если бы тот с новым генпрокурором изучил дело сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Много разговоров о сыне Байдена (Хантере)… Многие люди хотят узнать об этом, так что, если вы можете сделать это (рассмотреть это дело) с генеральным прокурором, было бы здорово", — заявил Трамп.

Трамп напомнил, что "Байден хвастался, что прекратил преследование".

Зеленский, в свою очередь, пообещал, то новый генпрокурор Украины рассмотрит это дело.

После публикации стенограммы Трамп заявил, что в ней не было "давления" на украинского лидера.

"Там не было никакого давления", — сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке, где он находится на Генассамблее ООН.

По словам американского лидера, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".

Сейчас Трамп и Зеленский находятся в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, где позднее в среду состоятся их приговоры.

Состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского оказался в центре скандала в связи с тем, что лидер США затронул в нем расследование против сына бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Демократы обвинили Трампа в том, что президент фактически попросил иностранное государство вмешаться в ход выборов, Трамп уверен, что он не совершил ничего предосудительного.