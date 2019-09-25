ООН, 25 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете".

"Мы добились того, что экономика нашей страны – в лучшем состоянии за всю ее историю, самая лучшая экономика в мире. Если бы (на выборах президента США 2016 года) победила мой оппонент (демократ Хиллари Клинтон), Китай сейчас был бы значительно лидирующей экономикой в мире, сейчас Китай далеко позади нас, и они нас никогда не догонят, если у нас будет мудрое руководство. (Они) далеко позади. Мы получили триллионы долларов, и они потеряли триллионы долларов и очень хотят сделки. Она может состояться. Это может произойти раньше, чем вы думаете", — сказал Трамп журналистам на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН.

Ситуация в торгово-экономических отношениях двух крупнейших экономик мира уже долгое время остается неопределенной. Последний раунд переговоров на уровне заместителей министров состоялся 19-20 сентября в Вашингтоне. Китайская сторона назвала встречу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне. На прошлой неделе США временно исключили более 300 китайских товаров из списка облагающихся пошлинами.

Трамп настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает. Очередной раунд торговых переговоров между КНР и США намечен на начало октября.