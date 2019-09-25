МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ планирует докапитализировать Россельхозбанк (РСХБ) на 10 миллиардов рублей в 2020 году, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

По документу, взнос в уставный капитал РСХБ в 2020 году запланирован в объеме 10 миллиардов рублей.

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на прошлой неделе сообщила журналистам, что Минсельхоз предложил докапитализировать Россельхозбанк еще на 10 миллиардов рублей уже в этом году вместо следующего, чтобы в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" банк мог направить эти средства на кредитование предприятий по экспорту. Решение о переносе финансирования будет рассматриваться 7 октября, сообщала замминистра.

В 2018 году банк был докапитализирован на 20 миллиардов рублей, в первом квартале 2019 года — на 15 миллиардов рублей, и еще 10 миллиардов рублей ему планировалось предоставить из бюджета в 2020 году.