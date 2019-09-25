МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Госсубсидии на перевозки в плацкарте и общих вагонах в 2020 году планируются в размере почти 9 миллиардов рублей, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах… 2020 — 8 989 896,8 тысяч рублей", — говорится в опубликованном в среду проекте.

Кроме того, на 2021 и 2022 годы запланировано на эти цели по 9,159 миллиарда рублей.

Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России осуществляет Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, а выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

Правительство РФ ранее утвердило индексацию тарифа в плацкарте и общих вагонах с 2019 по 2025 год по принципу "потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта". Индексация в 2020 году составит 3,5%.

ФАС ранее выступала с идеей дерегулирования перевозок в плацкарте и общих вагонах. Однако ранее в сентябре РИА Новости сообщили в ведомстве, что решения о таком дерегулировании пока отложены.