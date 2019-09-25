МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. РФ выделит по 3,157 миллиарда рублей на предоставление жилья чиновникам в ближайшие три года, говорится в проекте госбюджета, опубликованном на портале правовой информации.

"Бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 3 157 673,0 тысяч рублей, на 2021 год в объеме 3 157 673,0 тысяч рублей и на 2022 год в объеме 3 157 673,0 тысяч рублей… на предоставление единовременной субсидии на приобретение жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном правительством РФ", — говорится в документе.