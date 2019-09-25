МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Обязательные нормативы Банка России в августе нарушали 14 российских банков, при этом все они проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.

Из этого числа 13 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — это Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, банк "Пересвет", "Таврический", "Тимер банк", "Финанс бизнес банк" и Экономбанк.

Еще одна кредитная организация, нарушившая в августе нормативы ЦБ, санировалась Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — банк "Траст". При этом ФКБС прекратил исполнять функции временной администрации для управления "Трастом" с 13 июня 2018 года.

Кроме того, в августе норматив достаточности базового капитала опускался ниже 7% у Почта-банка, МТС-банка, банка "Восточный" и у "Плюс Банка".

Московский индустриальный банк после 25 июля перестал нарушать нормативы, тогда как он постоянно нарушал их с февраля 2019 года. Банк был санирован ФКБС 22 января 2019 года. Причина прекращения нарушения им нормативов — его докапитализация Банком России на 128,7 миллиарда рублей, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банком России установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.