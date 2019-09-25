Добавлены подробности о бюджетных расходах (во втором абзаце и далее).

МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году запланированы на уровне 290,134 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Финансирование госпрограммы из бюджета в 2021 году запланировано на уровне 292,863 миллиарда рублей, в 2022 году — 328,883 миллиарда рублей. Как следует из документа, на федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" планируется направить 33,809 миллиарда рублей в 2020 году, 66,514 миллиарда — в 2021 году, а в 2022 году — 95,013 миллиарда рублей.

Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК запланированы на уровне 30,212 миллиарда рублей в 2020 году, 22,845 миллиарда рублей в 2021 году и 20,211 миллиарда — в 2022 году. На техническую модернизацию АПК в 2020 году планируется направить 8,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 4,2 миллиарда, в 2022 году — 4,6 миллиарда рублей.

На программу льготного кредитования аграриев планируется направить 90,882 миллиарда рублей в 2020 году, 84,198 миллиарда в 2021 году и 88,319 миллиарда рублей в 2022 году. Субсидии ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах из-за установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2020 году предполагаются на уровне 2,601 миллиарда рублей, в 2021-2022 годах — по 2,565 миллиарда рублей.

В свою очередь на госпрограмму по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ в 2020 году может быть направлено 20,825 миллиарда рублей, в 2021 году — 14,054 миллиарда рублей, в 2022 году — 12,367 миллиарда рублей. В том числе, на развитие аквакультуры — 2,361 миллиарда рублей в 2020 году, 2,346 миллиарда — в 2021 году и 2,404 миллиарда — в 2022 году.

Кроме того, согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму комплексного развития сельских территорий в 2020 году может быть выделено 35,824 миллиарда рублей, в 2021 году — 34,357 миллиарда, в 2022 году — 34,939 миллиарда рублей. В частности, на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в 2020 году предполагается выделение 28,94 миллиарда рублей, в 2021 году — 27,821 миллиарда, в 2022 году — 25,52 миллиарда рублей.