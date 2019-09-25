МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Уставный капитал Российской венчурной компании (РВК) в 2020-2022 годах дополнят ещё на 5,4 миллиарда рублей в целях создания образовательного фонда, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская венчурная компания", г. Москва, в целях создания венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики", — указывается в документе и определяется, что на эти цели из госбюджета будет выделено в 2020 году 1,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 2,932 миллиарда, а в 2022 — 1 миллиард рублей.

Еще 1,5 миллиарда рублей на создание такого фонда было заложено в бюджете на 2019 год. Таким образом, как и планировалось, для запуска фонда Минэкономразвития всего докапитализирует РВК на объем самого фонда — почти 7 миллиардов рублей.

Образовательный фонд создается в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Он должен будет инвестировать в российские технологичные компании в области образования, в частности, в проекты акселерационной стадии, ранней стадии, стадий А, B и pre-IPO, а также в зарубежные проекты в целях трансфера самых перспективных технологий в Россию или организации экспансии российских инновационных компаний за рубеж.