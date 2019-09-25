МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Объем затрат из бюджета РФ на пилотные проекты с распределенными реестрами (включая блокчейн) и обработкой массивов данных (big data) в 2020-2021 годах составит 349 миллионов рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Разработка технологических решений и реализация пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации", — указывается в документе и определяется, что на эти цели из госбюджета будет выделено в 2020 году 199 миллионов рублей и в 2021 году — 150 миллионов.

Дорожные карты сквозных цифровых технологий, предусмотренных нацпрограммой "Цифровая экономика", были представлены в конце мая. В число таких технологий входят big data, беспроводная связь (включая 5G), виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.