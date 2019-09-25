МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна будет начаться в стране 1 июня 2020 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Министерство указывает, что ранее в среду прошло заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"В ходе госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства Российской Федерации о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки, которая должна будет начаться 1 июня 2020 года", — сообщается в пресс-релизе.

Участники заседания также обсудили подготовку специалистов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Как уточнил Мантуров, в России для этой цели должен появиться специализированный Центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту. Кроме того, большое внимание участники заседания уделили проблемам безопасности пищевой продукции.

Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020 года. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В ходе эксперимента цифровой двухмерный код Data Matrix планируется наносить на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

Среди целей эксперимента — проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.