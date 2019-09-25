МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Российские компании в 2020 году могут получить на приобретение, а также утилизацию гражданских судов 9,7 миллиарда рублей, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов"… 2020… 9,705 миллиарда рублей", — говорится в документе. На эти цели в 2021 году предусмотрено 11,69 миллиарда рублей, в 2022 году — 14,4 миллиарда рублей.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в ВЭБе в 2009-2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009-2021 годах с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение гражданских судов в 2020-2022 годах предусмотрены в объеме 3,79 миллиарда рублей ежегодно.

Субсидии на приобретение новых гражданских судов взамен сданных на утилизацию в 2020-2022 годах предусмотрены в объеме 500 миллионов рублей ежегодно.