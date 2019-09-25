МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Около 145 миллиардов рублей планируется выделить в 2020 году на обеспечение льготников лекарственными препаратами, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": 2020 год 144 395 898,8 тысяч рублей",- говорится в проекте.

При этом в последующие два года планируется увеличить финансирование. В 2021 года предполагается выделить 146 миллиардов рублей, а в 2022 году — 149, уточняется в документе.