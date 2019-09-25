МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Субсидии на строительство атомных ледоколов нового поколения в 2020 году могут составить 24,7 миллиарда рублей, следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Основное мероприятие "Строительство атомных ледоколов нового поколения"…2020… 24,733 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Субсидии на 2021 и 2022 годы на эти цели предусмотрены в объёме 21 миллиард и 14,8 миллиарда рублей, соответственно.

Балтийский завод по заказу Росатома ранее построил головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду. Подписаны контракты на создание ещё двух таких судов.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер".