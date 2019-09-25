МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ предлагает выделить из бюджета на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран РФ) в 2022 году 11,5 миллиарда рублей, а реализовать — на 4,5 миллиарда рублей, говорится в проекте бюджета на 2020 год, и на плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом на период с 2020 по 2021 годы предлагается сохранить ранее принятые параметры приобретения, в частности, в 2020 году приобретение драгметаллов и драгкамней в Гохран РФ на сумму до 10,5 миллиарда рублей и в 2021 году на сумму до 11,5 миллиарда рублей, отмечается в документе. А реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней из Гохрана РФ в 2020 году предлагается снизить до 6,5 миллиарда рублей с 7,5 миллиарда рублей ранее. Реализацию в 2021 году оставить, как и предлагалось — до 5 миллиардов рублей.

На текущий год в бюджете предусмотрено закупить в Гохран РФ драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 10,5 миллиарда рублей, реализовать – на 7,5 миллиарда рублей.

Как сообщалось, расходы федерального бюджета на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд на 2018 год были запланированы уровне до 8,5 миллиарда рублей. При этом Гохран России направил средства преимущественно на покупку золота.