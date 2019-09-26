ВАШИНГТОН, 25 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрылись в среду в плюсе на публикации позитивных экономических показателей крупных компаний и ожиданий торговой сделки с Китаем, несмотря на новости о запуске процедуры импичмента против президента.

По состоянию на 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,61%, до 26970, 71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,05%, до 8077,38 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,62%, до 2984,87 пункта.

Таким образом инвесторы отыграли утреннее снижение, вызванное главным образом неопределенностью в связи с началом процедуры импичмента против американского президента Дональда Трампа.

К росту фондовых индексов также привели заявления Трампа по торговой сделке с Китаем. Он заявил журналистам, что сделка может быть достигнута "раньше, чем вы думаете".

Публикация расшифровки скандального телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским не оказала большого влияния на рынки, указывают аналитики агентства Рейтер.

Оптимизм инвесторов относительно развития мировой экономики поддерживается финансовой отчетностью американского производителя спортивной одежды Nike. Компания объявила о росте чистой прибыли в первом квартале 2019-2020 финансового года на 15%, до 1,367 миллиарда долларов. Акции Nike дорожают на 5%. Кроме того, акции табачных компаний Philip Morris и Altria дорожают на 7,5% и 1,5% соответственно после объявлении компаниями об отказе от их слияния. При этом Altria сообщила, что планирует продолжать коммерциализировать систему для нагревания табака IQOS. Инвесторы также обращают внимание данные о продажах новостроек в августе. В отчетном месяце показатель увеличился выше прогноза на 7,1%, до 713 тысяч. Аналитики ожидали роста только на 3,5%, до 660 тысяч.