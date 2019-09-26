МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что в 2020 году темпы роста экономики еврозоны замедлятся на фоне ослабления внешнего спроса, говорится в сообщении агентства.

Так, S&P прогнозирует, что рост ВВП еврозоны в 2020 году составит 1,1% против ожидаемого в 2019 году роста на уровне 1,2%. Агентство добавляет, что ключевым фактором роста экономики еврозоны остается потребление.

S&P отмечает, что рост мировой торговли колеблется около нуля, в торговле сохраняется напряженность, а годовой рост ВВП Китая, скорее всего, замедлится до уровня ниже 6%.

"Экономика еврозоны постепенно начинает ощущать последствия замедления роста производства, что связано с ситуацией в торговле", — приводятся в сообщении слова старшего экономиста S&P Global Ratings Марион Амиот (Marion Amiot).

Агентство добавляет, что экономики Франции и Испании пока остаются устойчивыми, поскольку торговые проблемы отражаются на них в основном через замедление роста экономик их крупных торговых партнеров в еврозоне.