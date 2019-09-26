ПЕКИН, 26 сен — Dow Jones. Министерство торговли Китая объявило в четверг, что китайские компании согласились закупать в США "существенные объемы" сои и свинины перед запланированными на октябрь переговорами в Вашингтоне.

Представитель министерства Гао Фэн сказал, что китайские компании запрашивали цены на сельскохозяйственную продукцию из США. Он не назвал конкретных объемов и стоимости покупок.

Ранее в сентябре Китай заявил, что исключит американскую сою, свинину и другую сельскохозяйственную продукцию из США из списка облагаемых штрафными пошлинами товаров.

Представители сторон поддерживают тесные контакты, готовя запланированные на октябрь переговоры, сказал Гао.

За 12 месяцев по июль включительно экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из США в Китай сократился по сравнению с таким же периодом годом ранее почти на 10 млрд долларов, падение составило более 50%.

Более 7 млрд долларов из этой суммы приходится на масличные культуры, включая сою, экспорт которых сократился на 65%.

Китай согласился покупать в США свинину, в то время как власти страны принимают меры для ликвидации дефицита мяса в результате продолжающейся целый год эпидемии африканской чумы.

Эти меры включают стимулирование сельскохозяйственных предприятий, расходование стратегических запасов свинины и увеличение ее импорта.

По словам Гао, перед 1 октября, когда будет отмечаться день образования КНР, власти выделят из резервов еще 10 000 тонн свинины.

— Автор Lin Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ