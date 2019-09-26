МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-мая 2019 года выросло на 9,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 101,44 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 80,99 тонны против 72,49 тонны в январе-мае 2018 года (рост на 11,73%), попутного — увеличено на 15,93% — до 7,35 тонны против 6,34 тонны, вторичного составило 13,10 тонны против 13,73 тонны (снижение на 4,59%).

Производство серебра в России за первые пять месяцев 2019 год снижено на 9,32% — до 383,64 тонны (годом ранее – 423,09 тонны), в том числе добычного составило 175,39 тонны против 183,97 тонны (снижение на 4,66%), попутного – 130,67 тонны против 132,98 тонны (снижение на 1,74%), вторичного – 77,58 тонны против 106,14 тонны (падение на 26,91%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.