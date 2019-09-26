МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минфин предлагает реструктурировать долги регионов перед бюджетом РФ на 75 миллиардов рублей, если деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы готовим предложения по облегчению бремени по возврату кредитов перед Российской Федерацией. На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты в инфраструктуре, которые реализуют регионы", — заявил Силуанов, представляя в Госдуме законопроект об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

Он отметил, что ситуация с долгами регионов в последнее время улучшается: отмечается рост их доходов по сравнению с расходами – в 2018 году многие региональные бюджеты впервые были исполнены с профицитом.

"Что важно – начал сокращаться долг. И меры, которые мы принимали, дали свой результат: долг сократился на 5% (в 2018 году – ред.) по сравнению с предыдущим годом", — сказал Силуанов. Также в прошлом году сокращались расходы на обслуживание регионального долга, причем эта тенденция продолжилась и в 2019 году.

Однако, по словам главы Минфина, по-прежнему сохраняются большие различия в бюджетной обеспеченности разных территорий. Он сообщил, что правительство РФ составило список из 10 регионов, которые требуют дополнительной поддержки из федерального бюджета. "И по каждому из таких субъектов РФ будут приняты – а по части из них уже внесены – специальные программы по увеличению их экономического потенциала", — подчеркнул Силуанов.