МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ снизил прогноз роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале до 0,3-0,8% с 0,5-1%, следует из информационно-аналитического комментария "Экономика".

"Темп прироста инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2019 года может сложиться в интервале 0,3-0,8%, то есть вблизи уровней первого-второго кварталов", — говорится в документе.

В ЦБ пояснили прогноз тем, что опережающие индикаторы инвестиционной активности в августе 2019 года указывали на то, что рост вложений в основной капитал оставался невысоким. При этом производство и импорт инвестиционных товаров были близки к уровням соответствующего месяца предыдущего года, а значительный рост грузоперевозок строительных материалов в годовом сопоставлении был вызван эффектом базы.

Банк России в августовском комментарии прогнозировал, что рост инвестиций в основной капитал в РФ в третьем квартале ускорится до 0,5-1% за счет реализации нацпроектов и увеличения госинвестиций.