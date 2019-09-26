МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Текущий год станет рекордным по сумме неиспользованных средств федерального бюджета, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Хочу сказать, что, похоже, мы к концу этого года идем на новый рекорд: и в следующем году на 1 января зафиксируем еще больший объем неисполнения расходов бюджета", — заявил Кудрин, выступая в Госдуме, где обсуждается отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

"В прошлом году неисполнение расходов составило 778,3 миллиарда рублей. То есть 4,4% расходов бюджета или 0,7% ВВП", — заявил Кудрин. Он напомнил, что раньше Минфину приходилось работать в условиях нехватки средств, а сейчас большую проблему составляет их избыток.

Глава Счетной палаты предположил, что отчасти это может быть связано с запуском национальных проектов. "Время прошло, не все успели подстроиться по новым планам", — сказал он.

Однако, по его словам, это все равно заставляет задуматься о повышении бюджетной дисциплины. Он отметил, что Минфин в течение года несколько раз продлевал сроки расчётов ряду главных распорядителей бюджетных средств, причем такие решения по многим их них приходится принимать из года в год. "Надо разобраться, почему они не выполняют эти расходы", — заявил Кудрин.