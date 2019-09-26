МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 сентября, увеличилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 212 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 210 тысяч с 208 тысяч заявок.