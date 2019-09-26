МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно третьей оценке, составил 2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и второй оценкой. По первой оценке рост экономики США в отчетном периоде составил 2,1%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, в первом квартале 2018 года — 2,5%, во втором квартале — 3,5%, в третьем — 2,9%, а в четвертом — 1,1%.

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США, по новой, третьей оценке, во втором квартале ускорились до 4,6% с 1,1% кварталом ранее. Показатель был понижен по сравнению со второй оценкой, которая составляла 4,7%. Согласно первой оценке, показатель достигал 4,3%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.