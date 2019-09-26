МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит 1,5-2 триллиона рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Действительно, в следующем году мы превысим планку в 7%, мы ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 триллионов рублей", — сказал Силуанов.

"Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15-20% от этой суммы и направлять таким образом, чтобы эти средства за собой приносили синергетический эффект — то есть на 1 рубль средств ФНБ привлекать 4-5 рублей частных инвестиций", — пояснил он. По словам Силуанова, при таком подходе Минфин согласен в следующем году начинать инвестирование средств ФНБ в экономку, уже началось обсуждение этих вопросов.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Структуру таких инвестиций власти и планируют определить до конца 2019 года. Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из ФНБ — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий, а также высказала опасения, что трата всех средств ФНБ сверх допустимого порога вернет зависимость РФ от цен на нефть.