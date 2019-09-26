МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Заключение новой программы кредитования Украины и МВФ пока находится под вопросом. По данным украинских СМИ, миссия фонда после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить новую программу кредитования. МВФ смущают три проблемных момента — ситуация вокруг Приватбанка, вопросы к проекту госбюджета на 2020 год и возможная смена руководства Нацбанка, пишут местные издания.

Работа миссии МВФ на Украине началась 10 сентября. Предполагалось, что за это время она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного транша по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой. Однако в итоге не будет не то что согласованного меморандума о сотрудничестве, но и даже проекта этого документа.

Сообщается, что фонд категорически против отмены национализации банка или возврата части его акций прежним владельцам, основным из которых был бизнесмен Игорь Коломойский. Внесенный в Раду предварительный проект госбюджета на 2020 год тоже вызвал сомнения у МВФ и в части макропоказателей, и по дефициту. Что касается Нацбанка, то смена руководства регулятора может привести к потере его независимости от действующих властей, полагают чиновники фонда.

На данный момент Киев уже получил 1,4 млрд долларов из утвержденной в конце 2018 года кредитной программы stand by на 3,9 млрд долларов. Остальное зависит от заключения миссий МВФ. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.

По данным минфина Украины, переговоры между Киевом и МВФ о новой программе кредитования находятся в активной фазе, встречи продолжаются согласно графику. На сегодня остается в силе и 14-месячная программа Stand-by, которая была разработана для поддержания стабильности страны в период президентских и парламентских выборов. За время своего пребывания в Киеве миссия ознакомилась с состоянием дел на Украине и планами правительства на ближайшие несколько лет.

ТОЛЬКО ПОЛИТИКА

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, первопричиной промедления с траншами являются не столько экономические вопросы, заявленные МВФ, сколько чисто политические.

"Видимо, Дональд Трамп не только приостановил военную и экономическую помощь Украине, но и посоветовал МВФ пока воздержаться от обсуждения дальнейших траншей, к чему фонд и прислушался", — рассуждает он.

Политическая же подоплека такого решения Трампа связана вовсе не со скандалом с сыном его соперника на выборах-2020 Джо Байдена. Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma.

"Никто не считает его виновным, тем более, практика засовывать своих людей в совет директоров компаний распространена в США, а теперь и у нас. Масса людей сидит и ничего не делает, получая больше Байдена, и никого это не удивляет. Проблема в том, что Трамп затронул историю с утечкой из компьютера его соперника на выборах 2016 года – Хилари Клинтон. Он попросил Зеленского этим заняться, поскольку к истории причастна американская компания с украинскими корнями", — полагает эксперт.

В свое время криками о вмешательстве РФ в выборы тему удалось замять, однако из имеющейся информации следовало, что команда Хилари Клинтон фальсифицировала результаты праймериз в свою пользу, а это уже уголовное дело. И коснется оно не отдельных фигурантов вроде Клинтон и Байдена – их в конце концов можно отправить на пенсию – а репутации демократической партии в целом. Именно с этим связаны шаги по объявлению импичмента Трампу.

"Но он не таков, чтобы отступить. Разговор был давний – еще в июне, после избрания президентом Владимира Зеленского. Тот пообещал расследование, но до сих пор этого не произошло, вот и причины реакции Трампа", — считает Жарихин.

БЛЕНДЕР ЗЕЛЕНСКОГО

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, украинская экономика и лично президент страны оказались в весьма скверной ситуации. "Зеленский попал в "политический блендер", куда его кинули Трамп и спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. То, что Зеленский наговорил в Генассамблее ООН вкупе с обнародованными Белым домом записями, закономерно привело в подвешенное состояние всю внешнюю помощь Киеву", — сказал он.

А без кредита от МВФ Украина далеко не уедет: в ближайшее время только по линии фонда ей нужно выплатить около 20 млрд долларов, и этот тот долг, который не заплатить нельзя. Если Киев потеряет еще 3 млрд долларов из-за прекращения газового транзита, ситуация станет еще более печальной. Внутренних источников финансирования у страны крайне мало, включая приватизацию, поскольку продажа большинства объектов сопряжена с рядом проблем. А внешние займы ей могут быть выданы лишь под госгарантии США, с которыми после заявлений Байдена будут проблемы, считает Абзалов.

Поэтому решить проблему желательно в ближайшие несколько недель, и самым оптимальным решением будет еще раз приглашать миссию МВФ и договариваться на их условиях. Возможен компромисс по земельной реформе, на котором настаивает фонд – Украина разрешит продажу земли нерезидентам. Вероятно и повышение тарифов ЖКХ на 30-40%, что также является одним из требований. Это, в свою очередь, может привести к очередному евромайдану, последствия которого для страны непредсказуемы.

И, наконец, наихудший вариант – объявление дефолта, что станет чрезвычайно серьезным испытанием как для экономики Украины, так и для ее нынешней власти. "Так или иначе, страна попала в ситуацию цуцванга, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции", — заключил эксперт.