ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против одной организации, трех человек и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, направленной на облегчение доставки авиатоплива российским вооруженным силам, действующим в Сирии", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь исключительно о российских компаниях, организациях и судах.

В частности, в санкционный список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению минфина, с ранее находившейся под санкциями в связи с Украиной компанией "Совфрахт".

"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в заявлении.

Под санкции попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".

Минфин США также ввел санкции против трех граждан России, работающих в компании "Совфрахт", в связи с нарушением санкционного режима в отношении Сирии.

Согласно сообщению министерства финансов, санкции введены в отношении директора отдела морского транспортного департамента "Совфрахта" Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и заместителя директора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).

"Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования, выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконном схемой (по нарушению санкций)", — сообщил минфин США. По данным ведомства, указанные лица являются "ведущими руководителями "Совфрахта", которые руководили работой компании Maritime Assistance LLC".

"Совфрахт" ранее была включена в санкционный список из-за событий на Украине, Maritime Assistance LLC попала под санкции, введенные в связи с Сирией, в четверг.

Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции США, введённые против одной организации, пяти судов и трёх физических лиц за нарушение санкции по Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Введенные США санкции, в частности, касаются трех граждан РФ, которые работают на компанию "Совфрахт".

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", — сказал Вершинин журналистам.