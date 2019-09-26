МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество РФ с Евросоюзом по поставкам газа, сообщило российское министерство энергетики.

"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ", — говорится в сообщении.