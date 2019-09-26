МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Нормативная база для внедрения по всей стране "умных" счетчиков электроэнергии находится в высокой степени готовности и будет разработана в срок, до середины 2020 года, заявила журналистам замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко.

"Нормативная база разрабатывается. Она вся на разных стадиях, но в высокой степени готовности. Должны уложиться в сроки. До середины следующего года мы должны успеть все", — рассказала замминистра.

По ее словам, в нормативных документах будет прописано, какие функции полностью должны обеспечивать "умные" системы учета электроэнергии, а также требования к протоколам безопасности, обмена данными, к каналам связи.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.

Согласно документу, компании, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных" счетчиков к 2023 году, будут оштрафованы. При этом, согласно принятому закону, расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний. Кроме того, их разрешено включать в состав платы за подключение к сетям новых потребителей.

"Умные" счетчики будут требовать определенных расходов на содержание, так как с них будет идти сбор и обработка данных, и, по словам замминистра, затраты на это тоже могут включаться в тариф, но конкретными тарифными решениями занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.